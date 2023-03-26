آخر استطلاعات الرأي بفرنسا.. لوبان تتفوق على ماكرون لهذا السبب!

كشف آخر استطلاعات الرأي بفرنسا والذي أجرته صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” تفوق، اليمينية مارين لوبان على الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن حزب التجمع الوطني الذي تقوده لوبان كان المستفيد الأكبر من السخط الشعبي الواسع على الرئيس ماكرون الذي انخفضت شعبيته بشكل كبير، تزامنا مع مساعي حكومته إقرار قانون لرفع سن التقاعد.

وقال 26 بالمئة من إجمالي 1094 شخصا تم استطلاع رأيهم خلال الفترة بين 20 و21 مارس، إنهم سيدعمون مرشحي حزب لوبان، بارتفاع أعلى بخمس نقاط مقارنة باستطلاع سابق تم إنجازه شهر نوفمبر الماضي، مقابل تراجع داعمي ماكرون إلى مستويات غير مسبوقة.

وعلى مدى أسابيع، تصاعدت الاحتجاجات على خطط ماكرون لمد سن التقاعد وأصبحت أكثر عنفا بعدما مررت حكومته التشريع في البرلمان بدون تصويت الأسبوع الماضي، مع افتقار حكومته إلى أغلبية واضحة.

وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، الذي يمدد سن التقاعد سنتين إلى 64 عاما، حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة، وسط اشتباكات مع الشرطة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع حصول لوبان على دعم ناخبين جدد ليس لديهم انتماءات سياسية، حيث قال ثلثهم تقريبا إنهم سيصوتون لمرشحي التجمع الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة شهر جوان الماضي، حاز حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” (غير اسمه لاحقا إلى حزب النهضة) على 26.9 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بزعامة جان لوك ميلنشون، بنسبة 26.3 بالمئة، ثم حزب لوبان ثالثا بـ19.2 بالمئة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الناخبين تعارض تمديد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما. كما زاد قرار الحكومة تخطي التصويت في البرلمان من غضبهم.

واعترف المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش، بأن المحتجين غاضبون ويجب الاستماع إليهم.

من جهته، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة أعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات الخميس ضد رفع سن التقاعد في فرنسا، وقال إنه لن يرضخ لها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة “لن نرضخ للعنف. أشجب العنف بأقصى درجات القوة”.