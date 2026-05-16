آخر الأنباء بِخصوص عمورة

سيضطرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه فولفسبورغ، إلى خوض مواجهتَي السد، على أمل البقاء في القسم الأول الألماني.

جاء ذلك بِسبب تموقع فريق فولفسبورغ مساء السبت، في الرتبة الـ 16 لِبطولة القسم الأول الألماني.

وفي مباراة الجولة الـ 34 والأخيرة، فاز فريق فولفسبورغ بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي سان باولي.

ودخل المهاجم محمد الأمين عمورة إلى أرضية الميدان، بديلا في الوقت بدل الضائع (90+4).

ويعني هذا القرار أن المدرب ديتر هايكينغ ألغى عقوبة الإيقاف المسلّطة على عمورة، بعد تشاجره مع زميله متوسط الميدان باريديس كيفين في الأيام القليلة الماضية.

ولم يلعب عمورة لقاء الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر “البوندسليغا”، ضد الزائر نادي بايرن ميونيخ في الـ 9 من ماي الحالي، بِسبب هذه العقوبة.

وأنهى نادي فولفسبورغ المشوار في الرتبة الـ 16 بِرصيد 29 نقطة.

وسيلعب محمد الأمين عمورة وفريقه فولفسبورغ مواجهتَي السد، مع ثالث ترتيب بطولة القسم الثاني الألماني. حيث تُجرى مباراة الذهاب بعيدا عن الدّيار في الـ 22 من ماي الحالي، ويُقام لقاء العودة داخل القواعد بعد أربعة أيام من ذلك.

وسيتحدّد ثالث الترتيب مساء هذا الأحد، وسيكون إمّا: إلفسبيرغ أو هانوفر أو بادربورن.