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بلعريبي يقف على جاهزيته من الناحية التقنية

آخر التحضيرات بملعب “علي لابوانت” قبل احتضان المباراة التجريبية

الشروق أونلاين
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آخر التحضيرات بملعب “علي لابوانت” قبل احتضان المباراة التجريبية
ح.م
بلعريبي يقف على جاهزية الملعب من الناحية التقنية

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمسية الجمعة، بزيارة تفقدية إلى ملعب الشهيد علي عمار، المدعو “علي لابوانت”.

ووقف الوزير بلعريبي على جاهزية الملعب من الناحية التقنية والتي تسمح بالبث التلفزيوني لمختلف المباريات الكروية، وهذا بحضور السيد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وأمر الوزير برفع جميع التحفظات التقنية في ظرف 48 ساعة و وتحضير الملعب لاحتضان المباراة التجريبية في الأيام المقبلة .

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