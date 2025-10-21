-- -- -- / -- -- --
آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حركة حماس في غزة خليل الحية

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يواجه تحديات كبيرة لاستمراره، بسبب خروقات جيش الاحتلال، وصعوبة استخراج الجثامين من تحت الأنقاض. 

وفي هذا الصدد، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.

وأكد -في كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري- إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي يرتكبها الاحتلال في غزة ومواصلة خرقه الاتفاق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيه لتهويد الحرم القدسي، مشددا على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

من جانبه، قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن تصريحات الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطمئن بانتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا جدية حماس في تنفيذ اتفاق وقف النار.

وقال الحية إن “ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت”، لافتا إلى جدية حماس في استخراج جثامين كل أسرى الاحتلال الذي قتلوا بقصف جيشهم على القطاع خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين.

وأضاف: “نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، ونواصل محاولاتنا، وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب”، معربا عن أمله في زيادة كميات المساعدات التي تدخل القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى الأراضي المحتلة، اليوم، في زيارة تستمر يومين، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية.

وتأتي زيارة فانس بعد يوم من وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر إلى تل أبيب، حيث التقيا أسرى أُفرج عنهم في إطار الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول بحكومة الاحتلال قوله إن هدف زيارة نائب الرئيس الأمريكي دفْع محادثات غزة إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

