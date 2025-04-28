آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

كشفت صحيفة أميركية آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أثناء وجودها مع عائلتها في مطعم بواشنطن.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فقد ألقت السلطات الأميركية القبض على المتهم ماريو بوستامانتي ليفا من سانتياغو في تشيلي، المقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه عضو في شبكة سرقة منظمة تنشط على الساحل الشرقي.

وكتبت نويم عبر حسابها على منصة “إكس”: “شكرا لـ @SecretService وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه”.

وفي تعليق له على الحادثة، قال المدعي العام الأميركي إد مارتن لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن وزيرة الأمن الداخلي “لم تكن مستهدفة على الأرجح بسبب منصبها”، موضحا أن اللصوص ربما انجذبوا إلى الحقيبة الثمينة فقط.

وأضاف: “بصراحة، كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا عمل هاوٍ، بل لص محترف يعرف جيدا كيف يختار أهدافه”.

وتشير سجلات سابقة إلى أن ماريو بوستامانتي سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2015 في لندن، بتهمة السرقة، حيث تورط في سرقة عدد كبير من الهواتف ومحفظة وجهاز كمبيوتر، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومنذ حوالي أسبوع تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع أنباء تعرض وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، للسرقة داخل مطعم شهير، بالقول إنها لم تستطع حتى تأمين نفسها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين الأمريكيين بأن محفظة نويم، سُرقت مساء الأحد 20 أفريل الجاري، أثناء وجودها في أحد المطاعم وسط العاصمة واشنطن.

وأضافت أن المحفظة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب شارة الدخول الخاصة بها، وأدوية ووثائق أخرى.

وفيما قال نشطاء إنها لم تستطع تأمين نفسها وتتشاطر على المهاجرين، قام صانعو محتوى بمحاكاة الحادثة بطريقة ساخرة جدا.

OMG this is a parody about Kristi Noem’s purse being allegedly stolen! 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5DH5zZROUH — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 22, 2025

وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة الوزيرة، لشبكة “نيوزنايشن”، بأن نويم كانت تتناول العشاء حين سرق لص المحفظة التي كانت تحتوي أيضًا على جواز سفرها، ورخصة القيادة، وعدد من الشيكات الفارغة، بالإضافة إلى مفاتيحها الشخصية.

وأوضحت ماكلولين أن الوزيرة كانت تحتفل بعيد الفصح رفقة عائلتها، وهو ما يفسّر وجود هذه الأغراض معها.

وأضافت: “كانت النقود بحوزتها لأنها تولّت استضافة أفراد عائلتها، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وتكفّلت بمصاريف الأنشطة والعشاء وهدايا عيد الفصح.”

وأشارت شبكة CNN، التي كانت أول من نقل الخبر، إلى أن اللص استولى كذلك على حقيبة تحتوي على أدوية ومستحضرات تجميل تخص الوزيرة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد ظنت الوزيرة في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء الحقيبة، فيما أكدت الأخيرة لقناة “إن بي سي نيوز” أن الحادثة قيد التحقيق.

من جهته، أفاد مسؤول أمني بأن جهاز الخدمة السرية راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، حيث أظهرت اللقطات رجلًا أبيض مجهول الهوية، كان يرتدي كمامة، وهو يسرق حقيبة الوزيرة قبل أن يغادر المكان.

ووفق المصدر، فإن جهاز الخدمة السرية بدأ تحقيقا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.

وتُعد نويم (53 عاما) شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهجرة، والتي تتضمن خططا لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.

ووزارة الأمن الداخلي إحدى أكبر الوكالات الحكومية المسؤولة عن كل شيء من حماية الحدود والهجرة إلى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأميركية.