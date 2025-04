آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

كشفت صحيفة أميركية آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أثناء وجودها مع عائلتها في مطعم بواشنطن.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” فقد ألقت السلطات الأميركية القبض على المتهم ماريو بوستامانتي ليفا من سانتياغو في تشيلي، المقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه عضو في شبكة سرقة منظمة تنشط على الساحل الشرقي.

وكتبت نويم عبر حسابها على منصة “إكس”: “شكرا لـ @SecretService وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه”.

وفي تعليق له على الحادثة، قال المدعي العام الأميركي إد مارتن لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن وزيرة الأمن الداخلي “لم تكن مستهدفة على الأرجح بسبب منصبها”، موضحا أن اللصوص ربما انجذبوا إلى الحقيبة الثمينة فقط.

وأضاف: “بصراحة، كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا عمل هاوٍ، بل لص محترف يعرف جيدا كيف يختار أهدافه”.

وتشير سجلات سابقة إلى أن ماريو بوستامانتي سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2015 في لندن، بتهمة السرقة، حيث تورط في سرقة عدد كبير من الهواتف ومحفظة وجهاز كمبيوتر، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومنذ حوالي أسبوع تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع أنباء تعرض وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، للسرقة داخل مطعم شهير، بالقول إنها لم تستطع حتى تأمين نفسها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين الأمريكيين بأن محفظة نويم، سُرقت مساء الأحد 20 أفريل الجاري، أثناء وجودها في أحد المطاعم وسط العاصمة واشنطن.

وأضافت أن المحفظة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب شارة الدخول الخاصة بها، وأدوية ووثائق أخرى.

وفيما قال نشطاء إنها لم تستطع تأمين نفسها وتتشاطر على المهاجرين، قام صانعو محتوى بمحاكاة الحادثة بطريقة ساخرة جدا.

OMG this is a parody about Kristi Noem’s purse being allegedly stolen! 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5DH5zZROUH

— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 22, 2025