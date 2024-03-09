آخر المستجدات في قضية التلميذ الذي قتل على يد أستاذه أثناء درس خصوصي

كشفت صحف مصرية آخر المستجدات في قضية إيهاب أشرف، التلميذ الذي قتل بطريقة بشعة على يد أستاذ الفيزياء أثناء درس خصوصي.

وبحسب ما أفاد موقع القاهرة 24 فقد استمعت جهات التحقيق لأقوال ابن عم المجني عليه والتي جاء فيها: “اللي حصل وأعرفه إن يوم الثلاثاء عرفت من جدتي أن إيهاب ابن عمي خرج من الدرس من عند الأستاذ وما رجعش على البيت ومحدش عارف هو فين “.

وأضاف: “فأنا خرجت أنا وأخويا وروحنا الأوضة اللي الأستاذ بيدي فيها الدروس بتاعته علشان إحنا عارفين أن إيهاب كان عنده درس عند الأستاذ محمد وأول لما وصلنا قابلنا الأستاذ قدام باب الأوضه اللي بيدي فيها الدرس وكان بيقفل باب الأوضه وأنا سألته على إيهاب لاقيته ضحك في وشي وقالي إن هو خرج من الدرس من عنده بقاله حوالي ساعة ونصف تقريبا”.

وتابع: “بعد كده أخدت أخويا وروحت على بيت عمي أشرف وقعدنا كلنا هناك وكل شوية نتصل على موبايل إيهاب ومرة واحدة وخالتي كانت قاعدة معانا وبتتصل على موبايل إيهاب لاقينا فيه حد رد وقالها إحنا خرجنا إيهاب برا المحافظة وجهزوا مبلغ مائة ألف جنيه علشان إيهاب يرجع وهيتبعتوا على 17 رقم على (فودافون كاش) يا إما مش هتشوفوا إيهاب تاني”.

وأردف: “عمي أشرف راح على المركز بعد المكالمة دي وقالنا إن هو هيعمل محضر باللي حصل وثاني يوم الأربعاء عرفنا أن الشرطة لقيت الجزء السفلي من جثة إيهاب وروحنا زي باقي الأهالي نشوف فيه إيه والأستاذ محمد عبد البديع كان بيدور معانا وبيسأل كل شوية لاقيتوا إيهاب ولا لسه وعملتوا إيه وبعد كده عرفنا أن الأستاذ هو اللي قتل إيهاب ابن عمي في أوضة الدرس عنده وده كل اللي حصل وأعرفه”.

وفي سياق متصل استمعت جهات التحقيق لأقوال أحد الشهود وهو تاجر أدوات منزلية، حيث قال: “اللي حصل وأعرفه أن يوم الثلاثاء 13/ 2 / 2024 لقيت في بوست نازل على “فيسبوك” بيقول إن إيهاب متغيب عن البيت، فأنا علشان أعرف إيهاب وأبوه، لأن أبوه تاجر أدوات منزلية، فأنا عملت مشاركة للمنشور عندي على صفحتي على “فيسبوك” وتاني يوم عرفت إن هما لقوا النصف بتاع جثة إيهاب اللي تحت”.

وتابع: “مجاش في دماغي إنه ممكن حد يعمل كده بسكينة، وكنا مفكرين من الكلام اللي بيتقال في البلد إن اللي مقطع جثة إيهاب استخدم منشار علشان يقطع الجثة، ولما عرفنا أن الأستاذ اتمسك، وإن هو اللي عامل كده وصوره بدأت تنزل على “فيسبوك”، وشفت صورته افتكرت إن هو كان شاري مني سكينة تقريبا، قبل أسبوع من الواقعة، وأنا مبقتش عارف إن هو فعلا قتله بالسكينة اللي شاريها من عندي ولا بحاجة تانية، لحد ما لاقيت ضابط المباحث من المركز بعتلي وسألني إذا كان محمد شاري من عندي سكينة ولا لأ”.

وأوضح: “قولتله أيوه هو فعلا اشترى سكينة من عندي، وقلت له على أوصافها، إن المقبض بتاعها خشب، والسلاح المعدن بتاعها تقيل ومحمل وهو جاي علشان يمثل الجريمة تأكدت أن هو اللي عمل كده”.

تفاصيل مروعة لمقتل تلميذ على يد أستاذه أثناء درس خصوصي!

وفي الأسبوع الأخير من شهر فيفري ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن الجريمة المروعة التي هزت مصر والتي راح ضحيتها تلميذ في الـ 16 من عمره، تخلص منه أستاذه أثناء درس خصوصي.

وتداول نشطاء مقطعا مصورا وثق لحظة انهيار والدة التلميذ إيهاب أشرف، وهي تتحدث عن بشاعة الجريمة المرتكبة في حق نجلها، حيث أكدت أنهم كانوا يدافعون عن القاتل لأنهم لم يشكوا فيه مطلقا بسبب مساندته لهم.

وبحسب ما أفاد صحف محلية فقد تمكنت السلطات المختصة في مصر بعد 9 أيام من البحث المتواصل من ضبط مرتكب واقعة قتل طالب محافظة الدقهلية وشطر جسده إلى عدة أجزاء.

وكانت أجهزة الأمن قد كثفت جهودها لكشف ملابسات الحادث الغامض، وتتبعت خط سير الطالب ومكالماته الهاتفية وآخر مكان ذهب إليه، وآخر من التقى بهم وتبين أن وراء ارتكاب الحادث معلم فيزياء يتلقى الطالب القتيل لديه درسا خصوصيا.

وأضاف الإعلام المصري أن مدرس الفيزياء البالغ من العمر 26 عاما اعترف بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز البالغ 16 عاما أمام الأجهزة الأمنية.

وقال المعلم الذي كان المتهم الأول في القضية أن الحاجة للمال هي التي دفعته لارتكاب الجريمة وقتل الطالب وتقطيع جثته إلى ثلاثة أجزاء وتقسيمها إلى أشلاء ووضعها بأماكن متفرقة حتى لا يتم التوصل إليه وإخفاء الجريمة.

وأضاف أنه خلال الآونة الأخيرة كان يمر بضائقة مالية كونة مدين بمبالغ كبيرة، ولا يستطيع سدادها، ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر في طلب فدية منهم، وعقب ذلك فكر في التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء حتى لا ينفضح أمره.

وأقر المتهم أنه “استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية، التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه”.

وأوضح أنه قام بـ”تقسيم الجثة إلى ثلاثة أجزاء”نصف سفلي- جزع- رأس” بواسطة منشار كهربائي، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقى الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين في محاولة منه لإخفاء جريمته”.

وعثرت قوات الأمن على الرأس ملقى على بعد خطوات من مكان العثور على الجزء العلوي من الجثمان.

وأوضح أنه “لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره”.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى قطعة من الخيش كبيرة الحجم داخل غرفة الدروس الخصوصية، التي كان يتواجد بها الطالب وفقا لأخر رؤية من قبل بعض الطلاب زملائه ليتم العثور على قطعة الخيش، وبها أثار دماء وهي من ذات النوع التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ملفوف وملقى بجانب أحد المصارف المائية.

وأجرت الأجهزة الأمنية، مطابقة أخرى لقطعة الخيش التي عثر عليها بداخل غرفة الدرس، والقطعة التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ليتبين أنها غير منتظمة الحواف من آثار قطع ومضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليه”.

وأشار أهالي القرية بأن المدرس أثناء البحث عن الطالب قام بكتابة بوست علي صفحته على موقع “فيسبوك”، يدعى فيه على من قام بهذا الفعل، وسار في جنازته يبكي.

وقال يوسف سالم، أحد سكان قرية 7 ثابت حيث وقعت الجريمة، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الغريب أن المدرس المتهم حضر لمنزل أسرة المجني عليه بدعوى مساعدتهم في البحث عنه، ولم يشك به أحد، كما أنه كتب له نعيا مؤثرا على فيسبوك”.