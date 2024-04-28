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جواهر
استقبل مئات النساء في قاعة حفلات وقام برقيتهن جماعيا

آخر المستجدات في قضية “راقي خنشلة” الذي فجر جدلا واسعا!

جواهر الشروق
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آخر المستجدات في قضية “راقي خنشلة” الذي فجر جدلا واسعا!

كشفت مصادر قضائية آخر المستجدات في قضية الشيخ ناصر، راقي خنشلة الذي أثار جدلا واسعا بادعائه علاج مئات النساء في جلسة واحدة، تم جمعهن في قاعة حفلات وقبض مبالغ مالية.

وفتحت مصالح الولاية الواقعة في شرق الجزائر تحقيقا في حادثة “الرقية الجماعية” التي تم النصب من خلالها على مئات النساء، ليتابع صاحبها قضائيا بتهمة ممارسة نشاط دون رخصة وإثارة الفوضى والرأي العام وكذا المساس بالنظام العام.

والتمست محكمة خنشلة 3 سنوات سجنا نافذا في حق الشيخ الشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي و3 أشخاص آخرين جلبوه إلى الولاية وأشرفوا على تنظيم الترتيبات الخاصة بالرقية الجماعية.

وكان نشطاء قد طالبوا بمتابعة الراقي المتاجر بالدين، والذي قام حسبهم برقية 2000 امرأة في جلسة واحدة، حيث قام ببث مباشر للعملية أين يسمع صراخ النسوة وهو يقرأ القرآن باستخدام الميكرفون.

وأظهرت مقاطع متداولة عبر الشبكات الازدحام المروري الذي أحدثه حضور الشيخ للرقية في ولايات خنشلة، حيث توافدت حشود الراغبين في العلاج من مختلف الولايات.

كما تم تداول مقطع مصور له وهو يدعو أهل الشرق الجزائري للرقية من عدة أمراض روحية ومستعصية، بما فيها السرطان.

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