آخر المُتأهّلين في كأس الجزائر

بات نادي اتحاد عنابة مساء الثلاثاء، آخر فريق يحجز مقعدا في الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجزائر.

وفاز الاتحاد العنابي بِنتيجة (3-1) على الجار اتحاد داغوسة، لِحساب الدور الـ 64.

وينتمي اتحاد داغوسة إلى ولاية الطارف حيث لُعبت المباراة، وينشط في الدرجة الخامسة.

وما زال اتحاد الكرة الجزائري لم يكشف بعدن عن تاريخ سحب قرعة الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجمهورية. فيما تُجرى المقابلات أواخر فيفري المقبل.

ومعلوم أن هذا الدور يشهد دخول أندية القسم الوطني الأوّل إلى المضمار.