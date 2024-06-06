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رياضة

آخر المُستجدّات بِخصوص عوّار

علي بهلولي
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آخر المُستجدّات بِخصوص عوّار
ح.م

تطرح الأجرة المرتفعة للاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، عائقا أمام بقائه في نادي روما الإيطالي خلال الموسم المقبل.

واكتفى متوسّط الميدان عوّار بِخوض 15 مباراة أساسيا فقط، من أصل 54 مواجهة رسمية لِفريقه روما في الموسم الحالي. وهو أحد أقوى أسرار المشكل الوارد ذكره أعلاه.

ويقبض الدولي الجزائري راتبا سنويا قيمته 3.1 مليون أورو، بعد أن التحق بِفريق “الذّئاب” في صيف 2023 لِمدّة 5 مواسم.

وفي تقرير لها نشرته، الخميس، قالت صحيفة “إل كورييري ديلو سبورت” الإيطالية إن الفرنسي فلورون غيسولفي المدير الرياضي الجديد لِنادي روما يعتزم تقليص كتلة الأجور، وأشارت إلى المستحقّات المالية المرتفعة لِبعض اللاعبين بينهم عوّار، مُوضّحة أن راتب الدولي الجزائري كبير مقارنة بِقلّة مقابلاته مع الفريق.

ولم يستبعد المصدر أن تلجأ إدارة نادي روما إلى تسريح هؤلاء اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إن أصرّوا على استلام رواتب ضخمة.

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