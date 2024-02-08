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رياضة

آخر المُستجدّات في بيت شباب بلوزداد

علي بهلولي
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آخر المُستجدّات في بيت شباب بلوزداد
ح.م
حسام مريزيق خلال مران شباب بلوزداد صباح الخميس.

طرأت مُستجدّات على بيت نادي شباب بلوزداد، صاحب مركز الوصافة في بطولة القسم الوطني الأوّل.

ويستعدّ شباب بلوزداد لِمواجهة الضّيف اتحاد سوف مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من مرحلة إيّاب البطولة الوطنية.

وقبل ذلك، عاد اللاعب الدولي ومتوسّط الميدان حسام مريزيق إلى فريقه الشباب، بعد تجربة قصيرة وفاشلة في نادي فيزيلا البرتغالي.

وانتقل مريزيق إلى نادي فيزيلا في الصيف الماضي، بِصيغة الإعارة لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في جويلية المقبل. لكنه لم يُكمل حتّى فترة الإعارة وعاد إلى النادي العاصمي.

ولم يلعب مريزيق أيّ لقاء رسمي مع فريقه فيزيلا، المُنتمي إلى القسم الأوّل البرتغالي.

وما زال مريزيق (23 سنة) يرتبط مع شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وخاض حسام مريزيق صباح الخميس، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الأحمر والأبيض.

وبِخصوص الحارس رايس وهاب مبولحي، فإن عودته مُرتقبة بعد فترة تتراوح ما بين أسبوعَين إلى ثلاثة أسابيع من الآن. يقول طبيب نادي شباب بلوزداد.

ويشكو مبولحي إصابة تعرّض لها خلال مشاركته في تربّص المنتخب الوطني بِالعاصمة الطوغولية لومي، مطلع جانفي الماضي.

ويرتبط مبولحي (37 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

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