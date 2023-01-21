آخر تحديث لقائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشف تطبيق “طريقي” التابع لمصالح الدرك الوطني، عن قائمة جديدة للطرقات المغلقة بسبب تساقط كميات معتبرة من الثلوج عبر عدد من ولايات البلاد.

وحسب التحديث الأخير للقائمة عند الساعة السابعة 19:00 من مساء السبت، فإن الطرقات المغلقة في 3 ولايات جراء تراكم الثلوج هي كالتالي:

1-تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

02-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

03-عين تموشنت :