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رياضة

آخر تحضيرات “الخضر” قبل مواجهة أوغندا

عمر سلامي
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آخر تحضيرات “الخضر” قبل مواجهة أوغندا
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني في الحصة التدريبية التي جرت بملعب جابوما

اختتم المنتخب الوطني أمسية السبت تحضيراته لمباراة أوغندا، بإجراء حصة تدريبية على أرضية ميدان جابوما.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين الذين تنقلوا صبيحة السبت إلى مدينة دوالا الكاميرونية.

وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي، حصة تدريبية خفيفة، بهدف الاسترجاع، خاصة وأن الأمور التكتيكية، طبقت في الحصص التدريبية السابقة، التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل إلى الكاميرون.

ومن المنتظر أن يحدث بلماضي عديد التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ألفها الجمهور الجزائري، بما أن المنتخب الوطني حسم تأهله إلى كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، قبل هذه الجولة.

وتعد مباراة أوغندا فرصة ذهبية من أجل إدخال الوافدين الجدد في أجواء اللعب في أدغال إفريقيا، وتحضيرهم للكان.

ويواجه المنتخب الجزائري منتخب أوغندا، الأحد بداية من الرابعة عصرا، بملعب جابوما بدوالا في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

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