آخر تدريبات “الخضر” كانت بِحضور كلّ اللاعبين

انْتُظمت تدريبات المنتخب الوطني الجزائري مساء الأحد، لِأوّل مرّة بِحضور كلّ اللاعبين.

واحتضن ملعب “كيغي” بِالعاصمة الطوغولية لومي، مران رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي.

وهكذا عاد الحارس رايس وهّاب مبولحي إلى أجواء التدريبات، بعدما كان يُعاني إصابة على مستوى اليد. فضلا عن ذلك، التحق بِالمران زميله الذي استدعاه بلماضي من باب الاحتياط، حامي العرين الرّابع مصطفى زغبة.

ويُجري “مُحاربو الصّحراء” بِالميدان ذاته آخر تدريبات لهم، هذا الإثنين على الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتمنح هذه المُعطيات الجديد شيئا من الأريحية للمسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”، قبل 8 أيّام عن أوّل مباراة رسمية ضد أنغولا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفرقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وقبل ذلك هذا الثلاثاء، يُواجه زملاء القائد والجناح رياض محرز نظراءهم من البورندي، في ثاني وآخر لقاء ودّي.