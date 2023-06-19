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الجزائر

آخر تطورات قضية الصحراء الغربية محور لقاء عطاف بسيداتي

الشروق أونلاين
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آخر تطورات قضية الصحراء الغربية محور لقاء عطاف بسيداتي
ح.م
جانب من اللقاء

استعرض وزير الخارجية، أحمد عطاف، الإثنين، رفقة نظيره الصحراوي محمد سيداتي، آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.

وخلال استقبال عطاف لنظيره الصحراوي، استعرض الطرفان آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدبلوماسي، لا سيما آفاق إحياء العملية السياسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وأشار بيان الخارجية إلى ان ذلك ياتي بهدف الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.

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