آخر حصّة تدريبية وزيّ أخضر لِمُطاردة “الخيول”

يرتدي لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لباسا أخضر، نظير زيّ أبيض لِمنافسيهم البوركينابيين.

جاء هذا الاتّفاق بعد اجتماع اللّجنتَين التقنيتَين للاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره البوركينابي، بِمدينة مراكش المغربية مساء الإثنين.

وبِخصوص المؤتمر الصحفي الذي يلي المباراة، والذي تفرضه “الفيفا”. سيكتفي الملحق الإعلامي لِكلّ من اتحاد الكرة الجزائري والبوركينابي، بِمحاورة مدربَي المنتخبَين، ولاعب واحد من كلّ فريق.

وفي سياق ذي صلة، أجرى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الإثنين، أوّل وآخر حصّة تدريبية بِملعب مدينة مراكش، مسرح مواجهة بوركينا فاسو. كما تُظهره الصور الثلاث المُدرجة.