آخر رسالة كتبها أحد ركاب “تيتانيك” معروضة للبيع في مزاد علني

أعلنت دار للمزاد العلني في الأورغواي، أنها ستعرض للبيع آخر رسالة مكتوبة بخط اليد لرجل كان على سفينة “تيتانيك” قبل أيام قليلة من غرقها.

وقالت دار”زوريلا سوباستاس” أن سعر الرسالة سيبدأ من 12 ألف دولار، وسيتم بيعها في مزاد مونتفيديو.

وكان صاحب الرسالة، وهو رامون أرتجافيتيا جوميز، أرسلها إلى شقيقه أدولفو بتاريخ 11 أبريل 1912، من أيرلندا أثناء توقف السفينة الأخير قبل الشروع في عبور شمال المحيط الأطلسي.

وتتكون الرسالة التي تعود ملكيتها لأحفاد أدولفو أرتاغافيتيا غوميس من ثلاث صفحات مكتوبة بخط اليد على أوراق تحمل ترويسة شركة الشحن البريطانية “وايت ستار لاين” التي كانت تملك “تايتانيك”.

The letter to be auctioned on June 30, was written by 71-year-old businessman Ramon Artagaveytia Gomez (1840-1912) to his brother Adolfo on two pages, one of them covered in writing on both sides.https://t.co/RuJcYX1guE

