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آخر رسالة كتبها أحد ركاب “تيتانيك” معروضة للبيع في مزاد علني

الشروق أونلاين
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آخر رسالة كتبها أحد ركاب “تيتانيك” معروضة للبيع في مزاد علني
ح.م
حطام سفينة التيتانيك

أعلنت دار للمزاد العلني في الأورغواي، أنها ستعرض للبيع آخر رسالة مكتوبة بخط اليد لرجل كان على سفينة “تيتانيك” قبل أيام قليلة من غرقها.

وقالت دار”زوريلا سوباستاس” أن سعر الرسالة سيبدأ من 12 ألف دولار، وسيتم بيعها في مزاد مونتفيديو.

وكان صاحب الرسالة، وهو رامون أرتجافيتيا جوميز، أرسلها إلى شقيقه أدولفو بتاريخ 11 أبريل 1912، من أيرلندا أثناء توقف السفينة الأخير قبل الشروع في عبور شمال المحيط الأطلسي.

وتتكون الرسالة التي تعود ملكيتها لأحفاد أدولفو أرتاغافيتيا غوميس من ثلاث صفحات مكتوبة بخط اليد على أوراق تحمل ترويسة شركة الشحن البريطانية “وايت ستار لاين” التي كانت تملك “تايتانيك”.

وتحدث الرجل الأمريكي الجنوبي (71 سنة) لأخيه في الرسالة عن مزايا السفينة الفاخرة، وقال له إن كل شيء فيها “جديد وغني”، كما أبدى إعجابه بجودة الخدمات المقدمة.

وكانت السفينة العملاقة، قد تحطمت في رحلتها الأولى، بعد اصطدامها بجبل جليدي، مما تسبب في وفاة ما يقرب من 1500 من الركاب وأفراد الطاقم من أصل 2224 كانوا على متنها.

وتعتبر هذه الحادثة، من أعظم الكوارث البحرية في القرن العشرين، حيث تم العثور على الحطام في عام 1985 على بعد 650 كيلومترا قبالة الساحل الكندي في المياه الدولية للمحيط الأطلسي.

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