آخر صور الملعب الجديد لِتيزي وزو

اقترب موعد تدشين الملعب الجديد لِولاية تيزي وزو، بعد أن اتّضحت ملامح هذه المنشأة الرياضية العصرية والفخمة.

ويقع هذا الملعب في بلدية بوخالفة بِولاية تيزي وزو، ويكسو أرضيته بساط طبيعي هجين، وتتّسع مدرجاته لِأكثر من 50 ألف متفرّج.

وتُظهر الصور الأربع المُدرجة وضعية الملعب الجديد لِتيزي وزو هذه الأيّام.

تسجيل بعض الملاحظات

سجّل وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي بعض التحفّظات، بِخصوص الملعب الجديد لِولاية تيزي وزو.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقّدية للوزير بلعريبي إلى المنشأة الرياضية الجديدة لِمدينة تيزي وزو، الثلاثاء.

وطالب وزير السكن والعمران والمدينة الشركة المُكلّفة بِتشييد الملعب، بِتوظيف 100 عامل آخر، تسريعا لِوتيرة الأشغال. عِلما أن “الورشة” تضمّ حاليا 900 عامل.

كما طالب الوزير بلعريبي بِعصرنة غرف حفظ الملابس، وإضفاء طابع الديمومة (طول مدّة الصلاحية)، مُبديا عدم رضاه عن الخشب المُستعمَل. فضلا عن ضرورة عدم التماطل في تنصيب أعمدة الإنارة والسبّورة الإلكترونية العملاقة.

وبِالمقابل، أعرب وزير السكن والعمران والمدينة عن ارتياحه لِتقدّم الأشغال، بِخصوص وضع البساط الطبيعي، والمقاعد في المدرجات.

للإشارة، فإن عملية تشييد ملعب تيزي وزو عرفت نوعا الرّكود دام قرابة سنتَين، قبل أن تنتعش في الآونة الأخيرة. الأمر الذي جعل ملامح هذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية تتّضح، وموعد التدشين يقترب.

موعد التدشين

حدّد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، الخميس، تاريخ تدشين الملعب الجديد لِمدينة تيزي وزو.

جاء ذلك على هامش زيارة قادت الوزير بلعريبي إلى هذه الولاية، ومنشأتها الرياضية الفخمة والعصرية.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة إن تدشين ملعب تيزي وزو، سيكون في آجال تتراوح ما بين نهاية السنة الحالية ومطلع عام 2023.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الانتهاء من عملية وضع الكراسي في المدرجات ونموّ العشب الطبيعي، سيكون في نوفمبر المقبل.

واختتم الوزير طارق بلعريبي يقول إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى عناية فائقة لِهذا المركب الرياضي الفخم، الذي يتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج، ومُزوّد بِميدان تدريب معشوشب طبيعيا، وأيضا منشأة رياضية أخرى مُخصّصة لِألعاب القوى، وبِمدرجات تضمّ 6500 مقعد.