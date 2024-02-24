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رياضة

آخر صور ملعب البليدة بعد الترميم

الشروق الرياضي
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آخر صور ملعب البليدة بعد الترميم
ح.م

قام والي ولاية البليدة إبراهيم أوشان بِزيارة مُعاينة، إلى ملعب “مصطفى شاكر”.

وتفقّد الوالي أوشان الخميس الماضي مدى سير أشغال ترميم هذه المنشأة الرياضية، بعد أن أُغلقت أبوابها في ربيع 2022.

وسيعود ملعب “مصطفى شاكر” إلى احتضان المقابلات، وذلك بداية من التاسع من مارس المقبل، موعد تنظيم مباراة مولودية الجزائر والمُضيّف شباب الزاوية (فريق ينتمي إلى ولاية البليدة)، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجمهورية.

وستُخفّف هذه المنشأة الرّياضية الضّغط على ملعب “5 جويلية 1962” بِالعاصمة، على غرار احتضان بعض مقابلات الأندية الجزائرية في المنافسات الدولية، والإفريقية تحديدا.

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