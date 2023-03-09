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رياضة
إلى أين يتّجه الغرب بِقافلة كرة القدم؟

آخر صيحة.. لاعبون يطلون أظافرهم مثل النّساء!

الشروق الرياضي
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آخر صيحة.. لاعبون يطلون أظافرهم مثل النّساء!
ح.م
بورخا إيغليسياس جذلان بِطلاء الأظافر!

تتّجه المجتمعات الغربية نحو تحويل الرّياضة عامّة وكرة القدم تحديدا، إلى وجهة أخرى تُنذر بِتخريب القيم.

وما من يوم يمرّ إلّا وتطفو إلى السّطح ظاهرة جديدة في الميادين الرياضية، على غرار الوشم.

وقال اللاعب الدولي الإسباني بورخا إيغليسياس بِخصوص تميّزه بِطلاء أظافره مثل النّساء: “أنا أحبّ هذه الألوان، إنّها رسالة لِنُصرة الشواذ”! كما نقله على لسانه الموقع الرياضي العالمي “جول” في نسخته الإنجليزية، الخميس.

وينشط المهاجم بورخا إيغليسياس (30 سنة) في نادي بيتيس إشبيلية الإسباني، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026. كما مثّل ألوان منتخب بلاده في مباراة دولية واحدة خريف السنة الماضية.

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