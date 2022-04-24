آخر فرصة للمحلّيين قبيل تنظيم الألعاب المتوسطية

يُجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، تربّصا بِالمركز الفني لِسيدى موسى، انطلاقا من هذا الإثنين.

ويدوم التربّص إلى غاية الجمعة المقبلة، تحت إشراف الناخب الوطني مراد سلاطني.

ووجّه التقني سلاطني الدّعوة إلى 18 لاعبا محلّيا، لِخوض هذا التربّص.

وقالت “الفاف”، الأحد، إن التربّص سيكون آخر تقييم لِمراد سلاطني، قبيل ضبط القائمة النهائية لِعناصره الذين سيُمثّلون الجزائر في ألعاب البحر المتوسط.

وتحتضن مدينة وهران الألعاب المتوسطية، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

ولا تقتصر القائمة النهائية على العناصر المحلّية، حيث سيجلب مراد سلاطني لاحقا لاعبين مغتربين، للمشاركة في الأولمبياد المتوسطي.