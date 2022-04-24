-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آخر فرصة للمحلّيين قبيل تنظيم الألعاب المتوسطية

علي بهلولي
  • 135
  • 0
آخر فرصة للمحلّيين قبيل تنظيم الألعاب المتوسطية

يُجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، تربّصا بِالمركز الفني لِسيدى موسى، انطلاقا من هذا الإثنين.

ويدوم التربّص إلى غاية الجمعة المقبلة، تحت إشراف الناخب الوطني مراد سلاطني.

ووجّه التقني سلاطني الدّعوة إلى 18 لاعبا محلّيا، لِخوض هذا التربّص.

وقالت “الفاف”، الأحد، إن التربّص سيكون آخر تقييم لِمراد سلاطني، قبيل ضبط القائمة النهائية لِعناصره الذين سيُمثّلون الجزائر في ألعاب البحر المتوسط.

وتحتضن مدينة وهران الألعاب المتوسطية، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

ولا تقتصر القائمة النهائية على العناصر المحلّية، حيث سيجلب مراد سلاطني لاحقا لاعبين مغتربين، للمشاركة في الأولمبياد المتوسطي.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. بلماضي يعلن رسميا استمراره مع الخضر

بالفيديو.. بلماضي يعلن رسميا استمراره مع الخضر

“أتحمّل مسؤولية الإقصاء وعدم جلب سليماني ومُستعدّ للرّحيل”

“أتحمّل مسؤولية الإقصاء وعدم جلب سليماني ومُستعدّ للرّحيل”

سليماني يُصرّ على صوم رمضان ويردّ على مدربه

سليماني يُصرّ على صوم رمضان ويردّ على مدربه

الفاف تائهة في أدغال الفيفا وتُبيّن تواضع تركيبتها البشرية

الفاف تائهة في أدغال الفيفا وتُبيّن تواضع تركيبتها البشرية

سوداني يجدد عقده مع نادي ضمك السعودي

سوداني يجدد عقده مع نادي ضمك السعودي

بولحية يواصل الغياب عن الإمارات الإماراتي بسبب الإصابة

بولحية يواصل الغياب عن الإمارات الإماراتي بسبب الإصابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد