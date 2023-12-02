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رياضة

آخر فرصة لمبابي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد

عمر سلامي
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آخر فرصة لمبابي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد
أرشيف
كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل ضم مبابي، خلال شهر جانفي المقبل.

وقالت شبكة “ريليفو” أن النادي الملكي بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي، لضم مبابي بحلول بداية العام المقبل 2024.

وأضافت أن إدارة الريال، ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.
وتابعت: “ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فورا على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقا الانضمام للفريق”.

وختمت شبكة “ريليفو”: “العرض سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في جانفي، فلن يصر النادي على ضمه بعد ذلك”.

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