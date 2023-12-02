آخر فرصة لمبابي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل ضم مبابي، خلال شهر جانفي المقبل.

وقالت شبكة “ريليفو” أن النادي الملكي بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي، لضم مبابي بحلول بداية العام المقبل 2024.

🚨💣 ريليفو | يتم حالياً تحضير عرض ريال مدريد الأخير للتعاقد مع كيليان مبابي وفي حال جاء الرفض أو تمت المماطلة بالرد، سيُغلق النادي الباب تمامًا. ⚪️✅ pic.twitter.com/s7L6pEdIUQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 1, 2023

وأضافت أن إدارة الريال، ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.

وتابعت: “ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فورا على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقا الانضمام للفريق”.

وختمت شبكة “ريليفو”: “العرض سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في جانفي، فلن يصر النادي على ضمه بعد ذلك”.