آخر ما قاله بلماضي عن مواجهة “نسور قرطاج”

تحدّث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن المباراة الودّية لِأشباله أمام نظرائهم من المضيف التونسي.

جاء ذلك منتصف نهار الخميس، وقبيل شدّ وفد “الخضر” الرّحال جوّا إلى تونس.

وقال جمال بلماضي للصحافيين إنه يتوقّع أن تكون المباراة صعبة للطرفَين، مثلما كان الشأن في تاريخ المواجهات بين المنتخبَين.

وأضاف الناخب الوطني أنه مازال وفّيا لِفلسفته الكروية، وفحواها حصد الفوز وتقديم العروض الفنّية الشيّقة، دون الاستخفاف بِالمنافس.

وبِخصوص عيادة “محاربي الصحراء”، قال بلماضي إن كل اللاعبين يُمكنهم المشاركة أمام تونس، بِمَن فيهم يوسف عطال وآدم الوناس وسفيان فيغولي.

وعن منتخب “نسور قرطاج”، قال المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” إن تلاميذه سيُواجهون منافسا تحضيريا “على المقاس”. وأضاف أنه يحترم الفريق التونسي، ويضعه في الخانة المناسبة له.

وأردف بلماضي يقول إنه لا يهتمّ بِما تنشره الصحافة التونسية من تصريحات للاعبي فريقها الوطني، كون اهتمامه مُنصبّا على عناصر المنتخب الوطني الجزائري وفقط.

وعن معادلة “محاربي الصحراء” للرّقم القياسي الذي كان بِحوزة منتخب كوت ديفوار، المُرادف لـ 26 مباراة دولية بِلا هزيمة. قال جمال بلماضي إنه لم يقل إن فريقه لا يُهزم، ولكن أشباله يُقاومون بِلا هوادة، وإذا خسروا فلن يكون إسقاطهم مهمّة سهلة للمنافس.