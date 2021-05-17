آخر ما قاله غوارديولا عن محرز

نادي مانشستر سيتي

تطرّق التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، إلى لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدرب جوسيب غوارديولا، ونقلت تفاصيله الصحافة الإنجليزية.

وقال المدرب غوارديولا: “رياض كان دائما يملك مستوى فنيا عاليا. ربّما في البداية لم يستطع ترجمة مواهبه، لأنه وجد فلسفة تكتيكية جديدة لمّا قدِم إلى فريق مانشستر سيتي. لكن تدريجيا، استطاع أن يحجز لِنفسه مقعدا في طليعة المشهد”.

وكان محرز قد صرّح لِقناة “آر آم سي” الفرنسية في الأيّام القليلة الماضية، بِأنه تعوّد على فلسفة اللعب التي ترتكز على المرتدّات في فريق ليستر سيتي. ولمّا قدِم إلى مانشستر سيتي صيف 2018، وجد نفسه مُجبرا على التأقلم مع خطط تكتيكية مغايرة تماما، تعتمد على الإحتفاظ بِالكرة، والضغط على المنافس، فضلا عن وفرة البدائل في كلّ منصب ونوعيتهم الجيّدة. وهو ما يتطلّب بذل مجهودات مضاعفة، لم يعهدها في نادي “الثعالب”.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن نادي “الأزرق السّماوي”: “قدَّم محرز عروضا فنية جيّدة في الفترة الأخيرة، وآمل أنه يحتفظ بِهذا النّسق في الموسم المقبل”. وهو تلميح من غوارديولا فحواه الرّغبة في عدم رحيل محرز في الصيف المقبل.

ويخوض الجناح رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي مقابلتَين ضد المضيف نادي برايتون، ثم أمام الزّائر فريق إيفرتون، مساء هذا الثلاثاء وعصر الأحد المقبل على التوالي، في إطار آخر جولتَين من عمر البطولة الإنجليزية. وهما مواجهتان شكليتان لِأشبال المدرب غوارديولا. وبعدها مساء الـ 29 من ماي الحالي، تنتظر محرز وزملاءه مباراة قوية وتاريخية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، بِملعب مدينة بورتو البرتغالية، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا.