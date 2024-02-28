آخر ما كتبه “بوعزيزي” أمريكا.. وتعليق “ساقط” من إدراة بايدن!
بعد الضجة التي أحدثها الطيار الأمريكي آرون بوشنل الذي أطلق عليه مغردون لقب بوعزيزي أمريكا عقب إضرامه النار في جسده أمام سفارة الكيان الصهيوني بواشنطن، عكفت وسائل إعلام على نقل كل ما يتعلق به مواكبة للتريند العالمي.
وتداول ناشطون صورة لآخر منشور كتبه بوشنل عبر حسابه على فيسبوك، والذي قال فيه: “يحب الكثير منا أن نسأل أنفسنا: ماذا كنت سأفعل لو كنت على قيد الحياة أثناء العبودية؟ أو جيم كرو الجنوب؟”.
“جيم كرو الجنوب” هو مصطلح كان شائع الاستخدام في الغرب في ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي، عندما كان الفصل العنصري مشروعاً في كثير من الأجزاء الجنوبية للولايات المتحدة.
وأضاف: “ماذا سأفعل لو كانت بلدي ترتكب إبادة جماعية؟ الجواب هو أنك تفعل ذلك. الآن”.
من جانب آخر وصف مغردون كلمة ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بإحراق الطيار بوشنل لنفسه رفضا للمجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين بالتعليق الساقط لإدارة بايدن.
وقال ميلر بعد 3 أيام على الحادثة التي هزت العالم: “إننا ندرك بالطبع عمق مشاعر الناس بشأن الحرب على غزة، ونأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر باستمرار ونستخدمها في التعامل مع القضية (..) لكن في النهاية، يتعيّن علينا أن نتخذ قراراتنا الخاصة بناء على ما نعتقد أنه في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وسنواصل القيام بذلك”.
بعد صمت 3 أيام..
تعليق ساقط لإدارة بايدن على إحراق الجندي آرون بوشنل لنفسه أمام سفارة “الكيان”؛ تضامنا مع فلسطين.
متحدث خارجيتها ماثيو ميلر قدّم العزاء لأسرة الجندي، وقال:
“إننا ندرك بالطبع عمق مشاعر الناس بشأن الحرب على غزة، ونأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر باستمرار ونستخدمها… pic.twitter.com/f33rOGp2lz
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 28, 2024
وشبه مدونون بوشنل بالشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة البلدية لعربته التي كان يبيع عليها الخضار وأصبح أيقونة وشرارة الربيع العربي.
لقد رحل #ارون_بوشنل ذلك الجندي الذي حرق نفسه اعتراضا على الإبادة الجماعية في غزة صارخا فلسطين حره
رحل هذا الإنسان مضحيا بنفسه لعدم قدرته على مواصلة حياته عاجزا عن إيقاف الاباده
رحل أيقونة الإنسانيه فلترقد روحك بسلام لن اتجاهل بالدعاء لك مع دعائي لأهلنا بغزة
الرحمة لروحك الطيبه pic.twitter.com/bpP42C0Nw1
— غزة hala (@huda54112445811) February 26, 2024
وتساءل آخرون هل سيكون آرون بوشنل “بوعزيزي” النظام العالمي؟ وهل سيكون الشرارة التي توقظ الوعي العربي؟
هل سيكون #ارون_بوشنل #AaronBushnell “بوعزيزي” النظام العالمي ؟؟
هل سيكون الشرارة التي توقظ الوعي العربي المحنط؟؟؟؟
Will #AaronBushnell #AaronBushnell “Bouazizi” of the world order ??
Will he be the spark that awakens the mummified Arab consciousness ???? pic.twitter.com/BMmIH2FZgT
— أحمد الرافعي (@Alhamlili_Rafai) February 27, 2024
حماس تعلق ومحتجون يرددون كلماته
وعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إضرام الطيار الأمريكي النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، بتحميل إدارة الرئيس بايدن كامل المسؤولية، فيما تظاهر محتجون في نفس مكان الحادث مرددين كلماته.
وقالت حماس في بيانها الذي أصدرته: “تتحمل إدارة بايدن المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأمريكي آرون بوشنل بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت: ” بشونل دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة”، معربة عن تعازيها وتضامنها مع عائلة وأصدقاء الطيار الأميركي.
وتابعت أن بوشنل خلّد اسمه بوصفه مدافعا عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة، مثلما فعلت الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة إسرائيلية في رفح عام 2003.
وأوضحت أن رفح هي المدينة نفسها التي دفع بوشنل حياته ثمنا للضغط على حكومة بلاده “لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها”.
أكثر ما يزلزل المرء وهو يشاهد إقدام #ارون_بوشنل على التضحية بنفسه لأجل موقف أنه واصل الهتاف حتى آخر رمق.
صاح مرة تلو مرة والنار تأكله سريعا:#فلسطين_حرة#فلسطين حرة
فلسطين حرة
احترق عن آخره ودوّت كلماته في العالم، وترددت في تأبينه في الموقع: سفارة الإبادة
pic.twitter.com/c5tdviE55X
— حسام شاكر (@Hos_Shaker) February 27, 2024
يذكر أنه في 16 مارس 2003، تصدت الحقوقية الأميركية راشيل كوري لمجنزرة إسرائيلية بجسدها الأعزل، رفضا لهدم بيوت مواطنين في غزة، لكنها لقيت حتفها تحت المجنزرة لتصبح أيقونة للتضامن العالمي مع أهل فلسطين.
وختمت حماس بيانها بالقول إن “الطيار البطل آرون بوشنل سيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة”.
الامور تتطور بسرعه كبيره وزير الدفاع الامريكي يتابع تطورات مقتل الطيار الامريكي بوشنل الذي اشعل النار في نفسه كي
لا يشارك في المذبحه في غزه..
شبكه CNN
في حدث نادر للغايه تقرأ ما قاله قبل وفاته وهو الان رمز لكل امريكي شريف في وقت الحرب
والله كتب اسمه في التاريخ ! ! https://t.co/Jnwhgw7LVQ pic.twitter.com/KuscnR1998
— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) February 26, 2024
ولفتت إلى أن الحادث المأساوي الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو “تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأميركي الرافض لسياسة بلاده التي تساهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة”.
لحظات نادرة في الاعلام الامريكي الربحي: قراءة كل ما قاله الجندي #ارون_بوشنل عن اسباب اشعال النار بنفسه امام سفارة الكيان. وملاحظة ان الرجل شاب ابيض من ولاية تكساس الجنوبية. ويخدم في سلاح الجو: اي كل مقومات تأييد الكيان فشلت في اخفاء حقيقة الابادة الجماعية pic.twitter.com/iHhWBKCFl2
— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 27, 2024
من جانب آخر أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحظة توافد جموع المحتجين أمام سفارة الاحتلال بواشنطن وتحديدا في نفس المكان الذي أحرق فيه الطيار نفسه مع ترديد كلماته.
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.. وتحديداً في المكان الذي أحرق فيه الجندي الأميركي آرون بوشنل نفسه..
في هذا المشهد كرر المتظاهرون بصوت عال كلمات بوشنل الأخيرة: “لن أكون شريكاً في الإبادة الجماعية بعد الآن، فلسطين حرة🇵🇸”… ✌️❤️
pic.twitter.com/aKjBHBf23S
— فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) February 27, 2024
والإثنين 26 فيفري الجاري تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة إحراق جندي أمريكي لنفسه أمام سفارة إسرائيل ببلاده، تعبيرا عن رفضه للمجازر المرتكبة في غزة.
وبحسب ما أفادت شبكة سي إن إن فقد أضرم العسكري في قيادة القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن.
مرتديا بزته العسكرية.. جندي أمريكي يحرق نفسه أمام سفارة “إسرائيل” بواشنطن
أضرم عسكري في القوات الجوية الأمريكية النار بنفسه أمام سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن، تنديدا بالإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري في قطاع غزة الفلسطيني.#غزة_الآن https://t.co/nRkkoBYyeZ
— Talal Meshaati (@TalalMeshaati) February 26, 2024
وأضافت الشبكة الأمريكية أن الجندي يدعى “آرون بوشنل” ويبلغ من العمر 25 عاما فقط، مؤكدة أنه أقدم على إحراق نفسه بسبب الإبادة العرقية للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، التي رفض بشكل قاطع المشاركة فيها.
ويظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات بوشنل وهو يرتدي ملابس عسكرية، ويُعرّف نفسه بأنه جندي نشط حاليا في القوات الجوية الأمريكية، حيث يمكن سماعه بوضوح وهو يقول: “لن أشارك بعد الآن في الإبادة الجماعية”.
“لن أكون متواطئًا في الإبادة الجماعية”.. جندي أمريكي يحرق نفسه احتجاجًا على الإبادة في قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Ikj3NX2xae
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 26, 2024
وقال بوشنل وهو يسير باتجاه سفارة الاحتلال: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”، وبمجرد وصوله سكب البنزين على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس.
كما يظهر في المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.
فيما كان الإسعاف يحاول إطفاء النار المشتعلة في جسد الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن رفضاً للإبادة في غزة، كان عون الأمن التابع للسفارة يشهر مسدسه على ما تبقى من جسد ذلك الجندي.
المشهد برمته يختزل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية
https://t.co/u8G5ALUulR
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) February 26, 2024
يذكر أن الجندي يرقد على سرير المستشفى في حالة حرجة للغاية، وقد أثارت حادثة حرقه لنفسه جدلا واسعا في البلاد وتجديد المطالب بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الذي يبيد شعبا عن بكرة أبيه.