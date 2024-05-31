آخر مباراة في الموسم على مستوى الأندية لـ “عوّار”

خاض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، الجمعة، آخر مباراة له هذا الموسم على مستوى الأندية.

وفاز فريق روما على نادي ميلان آسي الإيطالي بِنتيجة (5-2)، في مباراة ودّية بِأستراليا.

وشارك متوسّط الميدان عوّار أساسيا، واستُبدل في الدقيقة الـ 83، تاركا فريقه روما الإيطالي مُتقدّما في النتيجة بـ (5-2).

وفي الطرف المُقابل، غاب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر عن صفوف فريقه ميلان آسي، مثلما كان الشأن لِبعض زملائه الذين لم يُسافروا إلى مدينة برث الأسترالية.

وبعد هذه المباراة، سيعود حسام عوّار وإسماعيل بن ناصر إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني ضدّ غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.