آخر مباراة لبلومي

خاض اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي مساء السبت، آخر مباراة رسمية له هذا الموسم على مستوى الأندية.

وخسر فريق فارينسي بِنتيجة (1-3) أمام الزائر نادي بورتيمونينسي، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة البرتغالية.

وخاض المهاجم بلومي كامل أطوار هذه المباراة بِزيّ فريق فارينسي، التي شهدت طرد مدافع نادي بورتيمونينسي فيليبي ريفلاس في الدقيقة الـ 88، وأيضا البرازيلي باستور لاعب الخطّ الخلفي لِفريق فارينسي في الوقت بدل الضّائع (90+10).

وتموقع نادي فارينسي في المركز الـ 10 للائحة الترتيب النّهائي للبطولة البرتغالية، بِرصيد 37 نقطة. وشغل نادي بورتيمونينسي المركز الـ 16 بِمجموع 32 نقطة.

وسيلعب فريق بورتيمونينسي لاحقا مواجهة السدّ، لِتفادي النزول إلى القسم الثاني البرتغالي.

وشارك بلومي في 33 مباراة بِرسم البطولة البرتغالية هذا الموسم، يوجد بينها 26 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 7 أهداف، كما وزّع 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن تمريرة حاسمة خامسة في منافسة الكأس المحلّية. عِلما أن مدّة عقد ابن معسكر (27 سنة) مع نادي فارينسي تنقضي في صيف 2027.

وبعد هذه المباراة، تنتظر محمد البشير بلومي في النصف الأوّل من جوان المقبل، مواجهتان مع المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا كوناكري وأوغندا، لِحساب تصفيات المونديال. بعد حضوره في مارس الماضي وقائع ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا.