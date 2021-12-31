آخر مباراة لِمبولحي

أنهى الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي مساء الجمعة، مشواره مع فريقه الاتفاق السعودي. وسيُسافر إلى قطر لِيلتحق بِتربّص “محاربي الصحراء”.

وتعادل فريق الاتفاق بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي الفيحاء، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة السعودية.

وشارك الحارس مبولحي أساسيا مع فريقه الاتفاق، وحمل شارة القائد، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي الفيحاء.

وبات نادي الفيحاء بعد هذا التعادل، يحوز 21 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل فريق الاتفاق الرّتبة الـ 9 بِرصيد 17 نقطة.

ولن يعود فريق الاتفاق إلى المنافسات الرسمية حتى الـ 7 من جانفي المقبل، وحينها يكون مبولحي رفقة زملائه في المنتخب الوطني الجزائري بِالكاميرون، لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا. عِلما أن رخصة “الفيفا” التي تسمح للأندية بِالاحتفاظ بِلاعبيها الأفارقة، تنتهي في الـ 3 من الشهر ذاته.

وبعد مساهمته بِاقتدار في إحراز المنتخب المحلّي الجزائري كأس العرب بِقطر، خاض مبولحي 3 مقابلات مع فريقه الاتفاق ضمن إطار البطولة السعودية، بِاحتساب مواجهة نادي الفيحاء.

ويُعوّل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي كثيرا على الحارس رايس وهاب مبولحي، في رحلة الاحتفاظ بِاللقب الإفريقي.

ويُستبعد أن يُشارك رايس وهاب مبولحي في المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام غامبيا، بِقطر مساء هذا السبت. فيما تلوح الفرصة مواتية لِكي يخوض المباراة التحضيرية الأخيرة أمام غانا، في الـ 5 من جانفي المقبل.