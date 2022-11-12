آخر مباراة لِمحرز قبل ركونه إلى الرّاحة لِمدّة 38 يومًا

حضر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد ظهيرة السبت وقائع آخر مباراة له، لِيركن بعدها إلى الرّاحة على مستوى الأندية تدوم فترتها 38 يومًا.

وتتوقّف المنافسات المحلّية في إنجلترا، بِسبب مشاركة منتخب البلد في نهائيات كأس العالم بِقطر، ما بين الـ 20 من نوفمبر الحالي والـ 18 من ديسمبر المقبل.

وبعد مشاركته “المُفترضة” في ودّيتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام مالي والسويد، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي. لن يخوض محرز أيّ لقاء حتى الـ 20 من ديسمبر المقبل، تاريخ مواجهة مانشستر سيتي لِنادي ليفربول بِرسم ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتابع الجناح محرز بعد ظهيرة السبت من دكّة البدلاء، مباراة فريقه مانشستر سيتي والزّائر نادي برينتفورد، ضمن إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإنجليزية.

وانتهت هذه المواجهة بِخسارة فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (1-2).

يعود إلى مخالفاته “الخرافية”

بلغ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِثنائية نظيفة على نادي تشيلسي، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 53، لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف وتمريرة حاسمة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وهزّ محرز شباك الحارس السنيغالي إيدوارد ميندي حامي عرين “البلوز” بِلمسة أنيقة وعلى طريقته الخاصّة.

وكاد محرز يُمضي هدفا ثانيا، لمّا روّض الكرة بِرشاقة وسدّدها بِقوّة نحو مرمى تشيلسي، فتصدّى لها الحارس قبل أن ترتدّ منه الكرة، فانقضّ عليها مهاجم “السيتي” جوليان ألفاريز ووقّع الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58.

وسبق لِرياض محرز أن نال 3 ألقاب لِكأس الرابطة الإنجليزية، مع فريق مانشستر سيتي أعوام 2019 و2020 و2021.

وفي مباراة أخرى، ودّع المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام مضمار كأس الرابطة الإنجليزية.

وخسر فريق وست هام بِواقع ركلات الترجيح (9-10) أمام نادي بلاكبيرن، بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (2-2). مع الإشارة إلى أن لوائح المنافسة لا تنصّ على وجود وقت إضافي (30 دقيقة).

ودخل بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، وحينها كان فريقه وست هام مُتعادلا في النتيجة بـ (1-1).

ونجح بن رحمة في تسجيل أوّل ركلة جزاء لِفريقه وست هام.

مقابلتان ثم “سبات شتوي”

بقيت مساء السبت مقابلتان فقط للاعب الدولي الجزائري رياض محرز، ثم يركن إلى راحة تدوم شهرا ونصف الشهر.

وتنتظر محرز وفريقه مانشستر سيتي مقابلتان أمام الضّيفَين تشيلسي وبرينتفورد، الأربعاء والسبت المقبلَين، بِرسم الدور الـ 16 من منافسة كأس الرابطة الإنجليزية، والجولة الـ 16 من عمر البطولة في هذا البلد. ثمّ يركن جناح نادي “الأزرق السّماوي” إلى الرّاحة، بِسبب إيقاف المنافسات في إنجلترا، نتيجة تنظيم كأس العالم 2022 بِقطر.

وخلال تنظيم المونديال، يُشارك قائد “محاربي الصّحراء” في التحليل الفني التلفزيوني بِشبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية. على أن يعود محرز إلى الميادين على مستوى الأندية في الـ 28 من ديسمبر المقبل، لمّا يُواجه مانشستر سيتي المضّيف ليدز يونايتد، لِحساب منافسة “البريمرليغ”.

وما بين إيقاف المنافسات في إنجلترا وإقامة كأس العالم، يُفترض أن يلعب محرز مقابلتَين ودّيتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، إحداهما ضد السويد.

وتابع محرز مساء السبت من دكّة البدلاء، مباراة فريقه مانشستر سيتي الفائز على الضيف نادي فولهام بـ (2-1)، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

وشارك محرز 4 مرّات فقط أساسيا بِرسم البطولة الإنجليزية للموسم الحالي، ولعب 5 لقاءات أخرى بديلا.

وخاض فريق المدرب جوسيب غوارديولا مباراة فولهام بِعشرة لاعبين لِمدّة شوط ونصف الشوط، حيث طرد الحكم المدافع جواو كونسيلو في الدقيقة الـ 26، وحينها كان فريقه “السيتي” مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. قبل أن يُعادل الزوّار الكفّة في الدقيقة الـ 28. ثم أنقذ المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند بطل إنجلترا من فخّ التعادل، لمّا سجّل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وبات مانشستر سيتي رائد ترتيب البطولة الإنجليزية بِرصيد 32 نقطة، مُتقدّما بِفارق نقطة واحدة عن الوصيف أرسنال. ويشغل فريق فولهام المركز الـ 8 بِمجموع 19 نقطة.

وإذا كان فريق أرسنال قد خاض 12 مباراة، فإن مانشستر سيتي لعب 13 مواجهة، وخاض توتنهام 14 مقابلة.

الشرطة تُغرّم محرز وزوجته تمشي على عُكّازَين!

اضطرّت زوجة رياض محرز إلى استعمال عُكّازَين أثناء المشي، فيما أُجبر الدولي الجزائري على تسديد غرامة مالية.

واصطحب محرز زوجته تايلور وارد سهرة الخميس، للعشاء بِأحد مطاعم مدينة مانشستر الإنجليزية، وحينها شوهدت بَعْلَته تستعمل عُكّازَين أثناء المشي.

وعندما همّ محرز وزوجته بِمغادرة المطعم، اصطدم جناح فريق مانشستر سيتي بِالشرطة البريطانية، التي ألزمته بِدفع غرامة مالية قيمتها 60 جنيها استرلينيا (نحو مليون سنتيم)، بِسبب خرقه لِقانون ركن السيارات. تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، الجمعة.

واللافت أن محرز (31 سنة) مِن لاعبي كرة القدم العالميين الذين يقلّ سقوطهم في فخّ الإصابات، بينما وقعت زوجته في هذه المصيدة!

في سياق آخر، يستعدّ رياض محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” عصر هذا السبت، لِمواجهة الضيف نادي فولهام، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

ثالث هدف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، ثالث هدف له في مباراة رسمية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي إشبيلية الإسباني، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا.

وهزّ الجناح الجزائري محرز شباك الحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين إشبيلية، بِهدف أنيق في الدقيقة الـ 83. لِيُضاف إلى رصيد هدفَين آخرَين في هذه المنافسة وأيضا البطولة الإنجليزية، فضلا عن امتلاكه تمريرة حاسمة.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بـ (1-1) مع المضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- فريق مانشستر سيتي 14ن

2- نادي بوروسيا دورتموند 9ن

3- فريق إشبيلية 5ن

4- نادي كوبنهاغن 3ن

وهكذا تأهّل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل نادي إشبيلية الإسباني إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج فريق كوبنهاغن الدانماركي من السّباق.