آخر مران لـ “الخضر”.. أرضية ميدان الموزمبيق جافّة والجوّ حارّ

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة السبت، آخر مران لهم بِالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وأُقيمت الحصّة التدريبية بِملعب “زمبيتو”، مسرح مواجهة “الخضر” والموزمبيق هذا الأحد.

ووصف اتحاد الكرة الجزائري أرضية الميدان بِقوله “صّالحة نسبيا”، لكنّها “جافّة”.

وبِخصوص الظروف الجوّية، تقول بيانات المصالح المختصّة إن الحرارة عند انطلاق المباراة تُشير إلى درجة 32، وتُقدّر نسبة الرّطوبة بـ 52% (مُعتدلة)، واللّه أعلم. عِلما أن هذه المباراة التصفوية المونديالية تنطلق على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت المحلّي، والثانية بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري.

وشهد المران مشاركة كلّ لاعبي المنتخب الوطني، تحت إشراف التقني جمال بلماضي.

هذا وسيرتدي زملاء القائد والجناح رياض محرز اللّباس الأخضر، نظير القميص الأحمر والتبّان الأسود للمُنافس الموزمبيقي.