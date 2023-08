آخر مستجدات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض جديد لمبابي، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وأكد خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو أن مبابي رفض عرضا جديدا من طرف باريس سان جيرمان، وهو العرض الذي يتضمن بندا يضمن للاعب مغادرة النادي في الصيف المقبل.

Mbappé rejected PSG approach to sign new deal with guaranteed exit clause in 2024 last week — nothing has changed this week. ⤵️⛔️🇫🇷 https://t.co/eMVAfXAfLA

