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رياضة

آخر مستجدات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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آخر مستجدات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان
أرشيف
كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض جديد لمبابي، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وأكد خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو أن مبابي رفض عرضا جديدا من طرف باريس سان جيرمان، وهو العرض الذي يتضمن بندا يضمن للاعب مغادرة النادي في الصيف المقبل.

وأضاف فابريزيو رومانو أنه بعد رفض مبابي مجددا التوقيع لعام إضافي في باريس سان جيرمان، مع الخروج المضمون في ضيف 2024، فإن الوضعية لم تتغير.

وواصل نادي باريس سان جيرمان التصعيد في قضيته مع المهاجم كيليان مبابي، حيث قام النادي الباريسي بإزالة صور اللاعب من خارج ملعب حديقة الأمراء.

كما قام باريس سان جيرمان بإزالة قمصان ومنتجات هداف الدوري الفرنسي من كل متاجر النادي العاصمي، في خطوة تصعيدية أخرى، تؤكد أن العلاقات بين النادي واللاعب وصلت إلى النفق المسدود.

وسبق للنادي أن أزال صورة للمهاجم الفرنسي من على منصة “إكس” المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وكان مبابي قد رفض تجديد عقده رفقة باريس سان جيرمان، إذ يرغب في الرحيل مجانا عن صفوفه في صيف العام المقبل.

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