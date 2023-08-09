آخر مستجدات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض جديد لمبابي، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وأكد خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو أن مبابي رفض عرضا جديدا من طرف باريس سان جيرمان، وهو العرض الذي يتضمن بندا يضمن للاعب مغادرة النادي في الصيف المقبل.

Mbappé rejected PSG approach to sign new deal with guaranteed exit clause in 2024 last week — nothing has changed this week. ⤵️⛔️🇫🇷 https://t.co/eMVAfXAfLA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023

وأضاف فابريزيو رومانو أنه بعد رفض مبابي مجددا التوقيع لعام إضافي في باريس سان جيرمان، مع الخروج المضمون في ضيف 2024، فإن الوضعية لم تتغير.

وواصل نادي باريس سان جيرمان التصعيد في قضيته مع المهاجم كيليان مبابي، حيث قام النادي الباريسي بإزالة صور اللاعب من خارج ملعب حديقة الأمراء.

هل أقترب موعد الرحيل 🔚#باريس_سان_جيرمان يزيل صور #مبابي من ملعب حديقة الأمراء 👀 📸❌ pic.twitter.com/rjFsR845Qo — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) August 8, 2023

كما قام باريس سان جيرمان بإزالة قمصان ومنتجات هداف الدوري الفرنسي من كل متاجر النادي العاصمي، في خطوة تصعيدية أخرى، تؤكد أن العلاقات بين النادي واللاعب وصلت إلى النفق المسدود.

وسبق للنادي أن أزال صورة للمهاجم الفرنسي من على منصة “إكس” المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وكان مبابي قد رفض تجديد عقده رفقة باريس سان جيرمان، إذ يرغب في الرحيل مجانا عن صفوفه في صيف العام المقبل.