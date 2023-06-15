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رياضة

آخر مستجدات انتقال محرز إلى الدوري السعودي

عمر سلامي
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آخر مستجدات انتقال محرز إلى الدوري السعودي
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رياض محرز

قدم نادي أهلي جدة عرضا رسميا للتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز،خلال الصيف الحالي.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قدم أهلي جدة عرضا رسميا لرياض محرز”.

وأضاف: “المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق”.

وتابع فابريزيو رومانو: “سيطلب مانشستر سيتي المبلغ المالي اللازم للسماح برحيل محرز، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين”.

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