آخر مستجدات انتقال محرز إلى الدوري السعودي

قدم نادي أهلي جدة عرضا رسميا للتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز،خلال الصيف الحالي.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قدم أهلي جدة عرضا رسميا لرياض محرز”.

وأضاف: “المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق”.

Understand Al Ahli have submitted an official contract bid to Riyad Mahrez — negotiations are underway on player side. Al Ittihad are not in the race now, it’s Al Ahli on it. 🚨🔵🇸🇦 #MCFC

Manchester City would require a fee to let Mahrez leave. Talks expected to continue soon. pic.twitter.com/PrVcRAFTYL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023