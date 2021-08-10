آخر مستجدات انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة “ليكيب ” الفرنسية الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أتم اتفاقه للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “ليكيب” خبرا تؤكد فيه أن الاتفاق تم بين الطرفين، وأن طائرة ميسي ستصل إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن الاتفاق تم بشكل شامل، وأن ليونيل ميسي رسميا سينضم إلى نادي باريس سان جيرمان.

كما أشارت ذات الصحيفة أن طائرة النجم ليونيل ميسي ستصل إلى باريس بعد ظهر الثلاثاء، وسيجري الكشف الطبي، قبل التوقيع رسميا على عقد مدته موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأضافت “ليكيب” أنه من المتوقع أن يعقد ميسي مؤتمرا صحفيا في ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء.

يحدث هذا في وقت لا يزال الترقب يسود في باريس، وسط قلق وتوتر، خاصة بعد الأخبار التي راجت صبيحة الثلاثاء، عن تقدم برشلونة بعرض أخير من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مصادر مقربة من ميسي تنفي حصول اللاعب على عرض جديد من برشلونة لتجديد عقده.

ومن جهتها نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن مصدر من داخل برشلونة مقرب من الرئيس خوان لابورتا، قوله إن رئيس النادي الكتالوني نفى بشكل قاطع تقديم برشلونة لأي عرض جديد لتجديد عقد ميسي.