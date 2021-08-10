-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آخر مستجدات انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

سليم.ع
  • 754
  • 0
آخر مستجدات انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة “ليكيب ” الفرنسية الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أتم اتفاقه للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “ليكيب” خبرا تؤكد فيه أن الاتفاق تم بين الطرفين، وأن طائرة ميسي ستصل إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن الاتفاق تم بشكل شامل، وأن ليونيل ميسي رسميا سينضم إلى نادي باريس سان جيرمان.

كما أشارت ذات الصحيفة أن طائرة النجم ليونيل ميسي ستصل إلى باريس بعد ظهر الثلاثاء، وسيجري الكشف الطبي، قبل التوقيع رسميا على عقد مدته موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأضافت “ليكيب” أنه من المتوقع أن يعقد ميسي مؤتمرا صحفيا في ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء.

يحدث هذا في وقت لا يزال الترقب يسود في باريس، وسط قلق وتوتر، خاصة بعد الأخبار التي راجت صبيحة الثلاثاء، عن تقدم برشلونة بعرض أخير من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مصادر مقربة من ميسي تنفي حصول اللاعب على عرض جديد من برشلونة لتجديد عقده.

ومن جهتها نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن مصدر من داخل برشلونة مقرب من الرئيس خوان لابورتا، قوله إن رئيس النادي الكتالوني نفى بشكل قاطع تقديم برشلونة لأي عرض جديد لتجديد عقد ميسي.

مقالات ذات صلة
الشبيبة من أجل تتويج جديد ومقرة لدخول التاريخ

الشبيبة من أجل تتويج جديد ومقرة لدخول التاريخ

بونجاح يتألق في حضور نجم برشلونة

بونجاح يتألق في حضور نجم برشلونة

لست مصابا.. فحوصات نيم تؤكد ذلك ولهذا السبب لم أمض في الترجي

لست مصابا.. فحوصات نيم تؤكد ذلك ولهذا السبب لم أمض في الترجي

غزال يعود إلى اسطنبول

غزال يعود إلى اسطنبول

بلقبلة يُطمئن

بلقبلة يُطمئن

استنفار أمني بحديقة الأمراء تحسبا لوصول ميسي

استنفار أمني بحديقة الأمراء تحسبا لوصول ميسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد