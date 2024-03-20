آخر مستجدات حالة اللاعب المصري أحمد رفعت

أكد نادي مودرن فيوتشر تحسن حالة لاعبه أحمد رفعت الذي فقد الوعي خلال المباراة أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وأضاف نادي فيوتشر أن اللاعب لا يزال يرقد في غرفة الرعاية الفائقة بإحدى مستشفيات الإسكندرية.

وذكر النادي المصري أنه تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت، كما استرد اللاعب وعيه بشكل جزئي، لكن رغم ذلك سيظل اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر حالته.

واتخذت إدارة المستشفى الذى يعالج فيه اللاعب أحمد رفعت الموصوف إعلاميا بالعائد من الموت قرارات عاجلة لإنقاذ حياته.

وتمثلت تلك القرارات الأخيرة التي اتخذتها المستشفى في رحلة إنقاذ حياة أحمد رفعت في إزالة أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن الحالة بشكل نسبي وتدريجيا، وهو ما قاله رئيس نادي فيوتشر في تصريحات تلفزيونية، إذ أكد أن التحسن طفيف لكنه يشعر بالاطمئنان عن قبل، خاصة أنها خطوة إيجابية في رحلة العلاج.

“منع الزيارة عنه”.. رئيس فيوتشر يكشف الخطوة الأهم في علاج أحمد رفعتhttps://t.co/TSeb4rKHAY — مصراوي (@masrawy) March 20, 2024

والقرار الثاني الذي اتخذته المستشفى، كان منع الزيارة بشكل كامل عن اللاعب، سواء من أسرته أو أصدقائه، وعزلهم من العناية المركزة التي يرقد بها اللاعب، من أجل عدم تحميله ضغطًا زائدا.

بينما يتمثل القرار الثالث في استمرار غسيل الكلى من أجل استجابتها بشكل كامل وعودتها للعمل بصورة طبيعية دون تدخلات.

وسقط رفعت قبل لحظات من نهاية مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر بالدوري المصري، التي لعبت الأسبوع الماضي.