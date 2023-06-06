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رياضة

آخر مستجدات صفقة انتقال عوار إلى روما الإيطالي

عمر سلامي
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آخر مستجدات صفقة انتقال عوار إلى روما الإيطالي
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حسام عوار

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري، حسام عوار وقع مع روما الإيطالي على عقد مدته 5 سنوات.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن عوار وقع على عقد مدته 5 سنوات، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة في الساعات القادمة.

وحسب “ليكيب” فإن حسام عوار، المنتهي عقده مع نادي ليون الفرنسي، فضل حسم وجهته المقبلة، قبل الالتحاق لأول مرة بمنتخب الجزائر بمناسبة تربص شهر جوان.

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