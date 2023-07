آخر مستجدات صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شهدت تطورا جديدا.

وحسب الصحفي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي، فإن رياض محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى الأهلي السعودي.

🚨🔥 Riyad #Mahrez is closer than ever to #AlAhli.

⏳ #ManCity opened up the possibility of accepting the last proposal of the 🇸🇦 club: final decision expected in the next few hours. #MCFC

✅ With the 🇩🇿 player, an agreement has been reached days ago: he’s pushing for the move. pic.twitter.com/eMyGj77sMF

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 15, 2023