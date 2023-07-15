-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

آخر مستجدات صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

عمر سلامي
  • 233
  • 0
آخر مستجدات صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي
أرشيف
رياض محرز

أكدت تقارير إعلامية، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شهدت تطورا جديدا.
وحسب الصحفي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي، فإن رياض محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى الأهلي السعودي.

وقال غاليتي، عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أن مانشستر سيتي فتح الباب أمام إمكانية قبول العرض الأخير المقدم من الأهلي.

وأضاف أنه من المتوقع إعلان الموقف النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، من قبل إدارة السيتي.

وأكد الصحفي الإيطالي أن أهلي جدة قد توصل لاتفاق مع  رياض محرز منذ أيام قليلة، من أجل الانضمام للنادي.

مقالات ذات صلة
الألعاب العربية.. الجزائر تحطم رقمها القياسي من الميداليات الذهبية

الألعاب العربية.. الجزائر تحطم رقمها القياسي من الميداليات الذهبية

ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

ليل الفرنسي يتوصل إلى اتفاق لضم نبيل بن طالب

مُنافسو الجزائر.. غينيا أقصت “الخضر” والصّومال بِمدرب مغربي

مُنافسو الجزائر.. غينيا أقصت “الخضر” والصّومال بِمدرب مغربي

بِالفيديو: أصاغر الصّحراء الغربية يُشاركون في دورة دولية بِإسبانيا

بِالفيديو: أصاغر الصّحراء الغربية يُشاركون في دورة دولية بِإسبانيا

لا عهد لي بِالملاهي اللّيلية وتمنّيت أن أكون رجل إطفاء

لا عهد لي بِالملاهي اللّيلية وتمنّيت أن أكون رجل إطفاء

زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد