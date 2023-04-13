آخر مستجدات ملف مطابقة النظام الأساسي للفاف مع قوانين الفيفا

بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الملف المتعلق بمطابقة النظام الأساسي للاتحاد مع قوانين الفيفا ونصوص القوانين الجزائرية، عقدت الأربعاء والخميس عدة اجتماعات بين “الفاف” وممثلي “الفيفا”.

وترأس الجلسة الأولى من الاجتماعات التي عقدت بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رئيس الفاف جهيد زفيزف، الذي أشار إلى أهمية هذا الملف المتضمن في برنامج المكتب الفيدرالي، خلال انتخابه في 7 جويلية 2022.

وحسب بيان للفاف، فإن ملف مطابقة النظام الأساسي، الذي كان من المقرر أن يتم اختتامه قبل نهاية عام 2022، خضع لتعديلات جديدة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-309 المؤرخ 12 سبتمبر 2022 الذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ 27 نوفمبر 2014 المتعلق بوضع القانون، المحدد لأساليب تنظيم وعمل الاتحادات الرياضية الوطنية ووضعها المعياري.