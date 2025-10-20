آخر مستجدّات المدافع آيت نوري

طرأت مستجدّات تهمّ اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبتعد آيت نوري عن الميادين منذ الـ 31 من أوت الماضي، بِداعي إصابة على مستوى الكاحل.

وأعلن المدرب جوسيب غوارديولا، الإثنين، عن جلب آيت نوري لِمواجهة مانشستر سيتي والمضيّف نادي فياريال الإسباني.

وتُجرى هذه المباراة مساء الثلاثاء، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفي سياق ذي صلة بِالمدافع الأيسر لـ “الخضر”، ذكرت تقارير صحفية إسبانية صادرة، الثلاثاء، أن غوارديولا تحادث مع المدير الرياضي لِنادي برشلونة ديكو، من أجل انتداب اللاعب أليخاندرو بالدي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط الظهير الأيسر الإسباني بالدي (22 سنة) مع نادي برشلونة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.

ويُريد غوارديولا جلب بالدي سدّا لِثغرة آيت نوري في حالة الإصابة، وأيضا غيابه خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا (الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026)، مع ما يُرافق البطولة القارية من إجهاد ومشاكل بدنية وصحية.