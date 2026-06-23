آخر مستجدّات المهاجم بكرار

عاد اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار إلى أجواء التحضيرات للموسم الجديد، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

ووفقا لِأحدث بيان نشرته إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، سُجّل حضور المهاجم بكرار في ضربة انطلاقة التدريبات. نظير غياب مواطنه وزميله متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر.

ولا يزال بكرار (25 سنة) يرتدي زي نادي دينامو زغرب حتى صيف 2028، بينما لعب بن ناصر (28 سنة) لِنفس الفريق معارا لِموسم واحد، وعاد مؤخّرا إلى ناديه ميلان آسي الإيطالي، الذي يمتلك العقد حتى الـ 30 من جوان 2027.

ويستعدّ منصف بكرار وزملاؤه في فريق دينامو زغرب، لِخوض مقابلتَي الدور التمهيدي الثاني لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027، وذلك بِمواجهة نادي ثون السويسري.

وتُجرى مباراة الذهاب بِسويسرا ما بين الـ 21 والـ 22 من جويلية المقبل، ويُلعب لقاء العودة بِكرواتيا ما بين الـ 28 والـ 29 من نفس الشهر.

وكان منصف بكرار قد ترك بصمة قوية في إحراز فريق دينامو زغرب ثنائية بطولة كرواتيا وكأس هذا البلد للموسم الماضي، بعد أن سجّل 15 هدفا، ووزّع 6 تمريرات حاسمة.