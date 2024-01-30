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رياضة

آخر مستجدّات بن رحمة وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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آخر مستجدّات بن رحمة وسوق الانتقالات
ح.م

استلمت إدارة نادي وست هام الإنجليزي عرضا هذه الأيّام، لِتحويل لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع فريق “المطارق” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. لكن الدولي الجزائري وإدارة النادي الإنجليزي يرغبان في فسخ العقد، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترحت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي غلافا ماليا قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (17.5 مليون أورو)، دون احتساب المنح، لِانتداب بن رحمة.

وفي تقرير لها نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مساء الثلاثاء، فإن إدارة نادي وست هام قبلت المُقترح. وأضافت أن بن رحمة على العكس من ذلك، ما زال لم يحسم أمره بِالعودة من عدمها إلى البطولة الفرنسية. خاصّة وأن فريق الأولمبيك الليوني يُعاني هذا الموسم، ويتموقع في الرّتبة الـ 16 قبل 15 جولة عن إسدال ستار البطولة، وهي مركز يُهدّده بِالنّزول إلى القسم الثاني.

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