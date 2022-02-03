آخر مستجدّات مفاوضات بن ناصر وإدارة الميلان

أوشكت المفاوضات بين إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي ولاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أن تنتهي بِما يُرضي الطرفَين.

واستأنفت إدارة نادي الميلان المفاوضات مع بن ناصر، بعد عودة الدولي الجزائري من الكاميرون، حيث شارك هناك مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

واقترب الطرفان من تجديد عقد فحواه: بقاء بن ناصر في فريق “الروسونيري” حتى صيف 2026، ورفع أجرته إلى رقم 3.2 مليون أورو سنويا. كما جاء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الخميس، للإعلام الإيطالي نيكولو سكيرا.

وكان متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (24 سنة) قد انضمّ إلى نادي ميلان آسي الإيطالي في صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024، وبِراتب سنويّ تتراوح قيمته ما بين 1.5 و1.8 مليون أورو.