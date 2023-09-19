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رياضة

آخر مُستجدّات إصابة آيت نوري

علي بهلولي
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آخر مُستجدّات إصابة آيت نوري
ح.م

تطرّق التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، إلى إصابة لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وكان آيت نوري قد سقط في فخّ الإصابة، خلال مواجهة نادي ليفربول السبت الماضي.

وقال المدرب جاري أونيل إن لاعبه الجزائري يشكو إصابة عضلية، سببها الإجهاد.

وقبل مواجهة ليفربول بِأسبوع، خاض آيت نوري كامل أطوار مقابلتَين دوليتَين في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، ضدّ تنزانيا والسنيغال، مع ما رافقها من سفريات متعدّدة.

وأضاف مدرب فريق ولفرهامبتون في تصريحات نشرتها أحدث تقارير الصّحافة البريطانية، أن إصابة آيت نوري لا تدعو إلى القلق، ويُمكن أن يُشارك في مواجهة المُضيّف نادي لوتون.

وتُقام هذه المباراة بعد ظهيرة السبت المقبل، لِحساب الجولة السادسة من عمر منافسة “البريمرليغ”.

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