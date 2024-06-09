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رياضة

آخر مُستجدّات بلعيد

علي بهلولي
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آخر مُستجدّات بلعيد
ح.م

طرأت مُستجدّات بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد العاصمة.

ويوجد بلعيد حاليا رفقة زملائه في الفريق الوطني الجزائري بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، تأهّبا لِمواجهة منتخب هذا البلد في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يستلم بلعيد أيّ عرض رسمي من قبل إدارة نادي الأهلي، خلافا لِما ذكره الإعلام المصري في الأيّام القليلة الماضية.

وبِالمُقابل، تُبدي إدارة نادي سان ترون البلجيكي تحمّسا لِجلب مدافع فريق “سوسطارة”، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره مساء الأحد. مُضيفا أن زين الدين بلعيد يرغب في خوض تجربة أوروبية.

ويرتبط زين الدين بلعيد (25 سنة) مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

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