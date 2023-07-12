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رياضة

آخر مُستجدّات محرز وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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آخر مُستجدّات محرز وسوق الانتقالات
ح.م

ما زال النّجم الجزائري رياض محرز مادّة دسمة للصّحافة البريطانية، في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

ومعلوم أن الجناح محرز (32 سنة) يرتبط مع نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي أحدث مقالة رأي كتبها بِموقع “كوت أوفسايد”، قال الخبير الإيطالي في شؤون انتقالات اللاعبين فابريتسيو رومانو: “لا يزال أمر تغيير محرز للوجهة بطيئا وليس وشيكا، حسب ما استقيته من معلومات”. في إشارة إلى أنباء انتقال قائد “مُحاربي الصّحراء” إلى نادي الأهلي السعودي.

وأضاف: “الأندية السعودية تضغط لِجلب برناردو سيلفا ورياض محرز، لكن صدّقوني، التفاوض مع مانشستر سيتي ليس بِالأمر السّهل على الإطلاق. وبِخصوص محرز، تشترط إدارة السّيتي مبلغا ماليا كبيرا لِتسريحه”.

في سياق آخر، لم تنطلق بعد التحضيرات للموسم الجديد بِالنسبة لِفريق المدرب جوسيب غوارديولا، فيما يُفترض أن يخوض رياض محرز وزملاؤه أوّل مباراة ودّية في الـ 23 من جويلية الحالي، أمام المُضيّف نادي يوكوهاما الياباني.

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