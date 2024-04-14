آخر مُستجدّات ملعب مباراة أوغندا والجزائر

لقطة من مباراة أوغندا والجزائر شهر جوان من عام 2023 بِالكاميرون، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

يُثير ملعبُ مباراةِ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ومُضيّفه الأوغندي الجدلَ، قبل تنظيمها في النّصف الأوّل من شهر جوان المقبل.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الرابعة، من تصفيات كأس العالم 2026.

وما زال اتحاد الكرة الأوغندي لم يضبط بعد اسمَ ملعب هذه المواجهة، وتحوم الشكوك حول إقامتها خارج البلاد.

وفي آخر جلسة برلمانية أوغندية، أثار بعض النواب الجدلَ، لمّا أكّدوا استحالة تنظيم مباراة منتخب بلادهم والجزائر بِأوغندا. وأوضحوا أن بعثة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم التي زارت بلادهم مُؤخّرا، وتفقّدت “الملعب الوطني مانديلا” (معشوشب طبيعيا، ويتّسع لِأكثر من 45 ألف متفرّج، ويقع في العاصمة كامبالا)، سجّلت ملاحظات سلبية مفادها أن عملية الترميم بطيئة، وأن المنشأة الرياضية لا يُمكنها احتضان المقابلات الدولية في جوان المقبل. عِلما أن منتخب أوغندا يستضيف أيضا فريق بوتسوانا في جوان المقبل، بِرسم الجولة الثالثة من التصفيات، استنادا إلى القرعة التي حدّدت سلفا جدول المقابلات بِهذه الصّيغة (مقابلتان متتاليتان لِأوغندا داخل القواعد).

وسأل هؤلاء البرلمانيون حكومة بلادهم أوغندا عن وجهة إنفاق الغلاف المالي الضّخم الذي رُصد لِعملية الترميم، والمُقدّر بِنحو 24 مليون أورو. كما جاء في أحدث تقرير نشرته الصّحيفة المحلّية “إندبندنت”.

ووفقا للمصدر، فإن فوزي لقجع بيدق المغربي محمد السادس ورئيس اتحاد الكرة المحلّي هرول – بِخُبث – لِتقديم خدماته، وعرض على نظيره الأوغندي تنظيم مقابلتَي بوتسوانا والجزائر بِبلاد مراكش. لكن رئيسة برلمان أوغندا أعربت عن قلقها، من كون المُوافقة ستُضعف حظوظ منتخب بلادها في تصفيات المونديال.