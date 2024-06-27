آخر مُستجدّات وضعية بن طالب صحّيا وإدارة ليل تستنكر

طرأت مُستجدّات بِشأن الوضعية الصحّية للاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، متوسّط ميدان نادي ليل الفرنسي.

وكان بن طالب قد نُقل على جناح السّرعة إلى مستشفى مدينة ليل الفرنسية مساء الـ 18 من جوان الحالي، بعد تعرّضه لِوَعكة صحّية.

وأصدرت إدارة نادي ليل، الخميس، بيانا جديدا دعت فيه مرّة أُخرى إلى احترام الحياة الشخصية للاعبها بن طالب. وعدم استغلال مرضه لِأغراض لا يُبالي من أجلها أصحابها بِالظرف الصحّي العصيب للدولي الجزائري وأسرته.

وجاء هذا البيان على خلفية نشر معلومات حديثة في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، تصدر عن مُغتربين بِفرنسا على صلة بِمُتوسّط ميدان “الخضر”. تقول إن بن طالب تعرّض لِسكتة قلبية خطيرة مساء الـ 18 من جوان الحالي، قبل أن يتدخّل أحد جيرانه لِتدليك قلبه، بِمُساعدة مُمرّضة كانت إلى جانبه، فضلا عن رجال المطافئ (أعوان الحماية المدنية). ثّم نُقل على جناح السّرعة إلى المستشفى.

وخضع بن طالب صباح الأربعاء إلى عملية جراحية ناجحة بِفرنسا، حيث ثبّت له الأطباء الجرّاحون جهاز تنظيم ضربات القلب ومُزيل الرّجفان.

وعرف انتقال نبيل بن طالب (29 سنة) من نادي أونجي إلى فريق ليل الفرنسيَين في صيف 2023 تأخّرا في إبرام الصّفقة، بعد فحص طبّي “روتيني” (إجراء معمول به في سوق الانتقالات)، أظهر معاناة الدولي الجزائري متاعب على مستوى القلب.

ولِمَن هرول يتكهّن اقتراب موعد اعتزال نبيل بن طالب ممارسة كرة القدم، كان اللاعب الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن قد تعرّض لِحَادثة مُشابهة في افتتاحية بطولة أمم أوروبا 2021، ومرّ بِالإجراءات الطبّية ذاتها. وبعد ثلاثة أعوام من ذلك، عاد إلى بطولة أمم أوروبا الجارية أطوارها هذه الأيّام بِألمانيا، مُزوّدا بِالجهاز المذكور على مستوى القلب. وسجّل هدفا، وساهم في بلوغ منتخب بلاده (الفايكينغ) الدور ثمن النهائي الذي تنطلق فعّالياته السبت المقبل.

وعلى غرار بن طالب وإيريكسن، تعرّض لاعبون دوليون آخرون للمرض نفسه، أبرزهم – مثالا وليس حصرا – النيجيري نوانكو كانو (صاحب ذهبية أولمبياد أطلنطا 1996/ عاد إلى ممارسة الكرة الاحترافية بعد العملية الجراحية) والسنيغالي خليلو فاديغا (أحد نجوم السنيغال في مونديال 2002)، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (زميل محرز سابقا في مانشستر سيتي).