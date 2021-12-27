آخر مُنافس لـ “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبيه

نشر اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، الإثنين، قائمة اللاعبين الـ 28 الذين سيُمثّلون منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتتبارى غينيا الاستوائية مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 16 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي كوت ديفوار وسيراليون.

واعتمد الناخب الوطني خوان ميتشا على 22 لاعبا ينشطون خارج غينيا الاستوائية: إسبانيا بِدرجة كبيرة، ثم فرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان. مقابل 6 زملاء لهم يرتدون أزياء أندية محلّية.

وقبل طبعة الكاميرون، شارك منتخب غينيا الاستوائية مرّتَين في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في نسختَي 2012 و2015، وبلغ الدور ربع النهائي في الأولى، وحلّ رابعا في الثانية. وهما بطولتان نظّمهما مع الغابون مناصفة عام 2012، وبِمفرده عام 2015.

وهكذا التحق منتخب غينيا الاستوائية بِفريقَي كوت ديفوار وسيراليون، اللّذَين كشفا في تاريخ سابق عن قائمة اللاعبين.