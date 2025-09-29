آخر نتائج البطولة الوطنية

شهدت الجولة السادسة من عمر بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس” مساء الإثنين، تنظيم مقابلتَين.

وتعادل اتحاد العاصمة مع الزائر فريق مولودية البيض، في مواجهة مثيرة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. حيث سجّل المحلّيون الهدف الأوّل في الوقت بدل الضائع (د90+4) بواسطة المدافع ريان محروز. وعادل الزوّار الكفّة بِهدف في الدقيقة الـ 90+7، عن طريق المهاجم ضياء الدين بن يحي.

وفي لقاء آخر، فاز ترجي مستغانم بِهدف دون ردّ على الضيف وفاق سطيف، حمل بصمة المهاجم محمد تومي في الدقيقة الـ 17.

وكانت هذه الجولة قد عرفت إقامة خمس مقابلات أُخرى السبت والأحد الماضيَين، بينما تأجل “كلاسيكو” شبيبة القبائل والضيف فريق مولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال الناديَين بِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي: