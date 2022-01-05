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آخر وصاياه الإكثار من الاستغفار.. وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان

نادية شريف
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آخر وصاياه الإكثار من الاستغفار.. وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان
الشيخ صالح محمد اللحيدان

تُوفي، صبيحة الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض”.

في ذات السياق تفاعل عدد من الشيوخ والدعاة مع رحيل اللحيدان، حيث نعوه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشيخ تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.

وتداولت العديد من الحسابات فيديو للفقيد، يتضمن وصيته في إحدى خطبه جاء فيها: “أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد”.

يذكر أن اللحيدان، من مواليد مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959.

ارتبط اسمه بالقضاء السعودي، حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982.

وفي عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ انشائها عام 1971.

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