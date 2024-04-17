آدم الوناس.. آخر المُستجدّات

عادت المياه إلى مجاريها وتحسّنت العلاقة بين التقني البرتغالي باولو فونسيكا مدرّب فريق ليل الفرنسي، ولاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكان المدرب فونسيكا قد أبعد صانع الألعاب آدم الوناس، عن مواجهة المُضيّف نادي أستون فيلا الإنجليزي، لِسبب وُصف بـ “الانضباطي”.

ولُعبت هذه المباراة مساء الخميس الماضي، بِرسم ذهاب ربع نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء، قال المدرب فونسيكا إن لاعبه آدم الوناس عاد إلى فريق ليل، وسيكون حاضرا في مواجهة أستون فيلا.

وتُقام فعّاليات هذه المباراة مساء هذا الخميس، لِحساب إيّاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.