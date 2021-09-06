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رياضة

آدم الوناس أحسن لاعبي نابولي

علي بهلولي
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آدم الوناس أحسن لاعبي نابولي
آدم الوناس في مواجهة فريق بينيفينتو (صورة نادي نابولي)

قدّم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس عروضا فنّية طيّبة سهرة الإثنين، في مباراة فريقه نابولي والمُنافس نادي بينيفينتو من القسم الثاني الإيطالي.

واكتست هذه المباراة طابعا ودّيا، وانتهت بِخسارة فريق نابولي بِنتيجة عريضة (1-5).

وأشادت الصحافة الإيطالية بِأداء متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، ومنحته درجة أفضل لاعب في فريق نابولي واجه نادي بينيفينتو.

وصنع الدولي الجزائري الهدف الوحيد لِفريقه نابولي، لمّا منحه ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62، إثر عرقلته داخل منطقة العمليات.

للإشارة، فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لم يجلب آدم الوناس لِمواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو، لأن لاعبه كان مُنشغلا بِسوق الانتقالات. حيث استلم عرضَين من ناديَي ميلان آسي الإيطالي ومرسيليا الفرنسي، رفضهما مدرب فريق نابولي لوتشانو سباليتي، لِرغبته في الاحتفاظ بِالدولي الجزائري.

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